Первый снег, вслед за горнозаводским районом, добрался до Челябинска. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В Челябинске начали падать первые снежные хлопья. Еще ничего не лежит, асфальт черный и мокрый, но в лицо уже бьются эти первые колючие снежинки. Они пока не укутывают город, а таят в лужах», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее в помощь водителям в горах на трассе М5 в Челябинской области привезли спецтехнику по расчистке снега, впервые выпавшего в регионе. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в окрестностях Уреньги, где снег продолжает идти и в настоящее время. В ночь на 29 сентября в южных районах области ожидаются обильные осадки в виде снега.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!