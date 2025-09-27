27 сентября 2025

Первый снег добрался до Челябинска.

Жители Челябинска увидели первый снег
Первый снег, вслед за горнозаводским районом, добрался до Челябинска. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«В Челябинске начали падать первые снежные хлопья. Еще ничего не лежит, асфальт черный и мокрый, но в лицо уже бьются эти первые колючие снежинки. Они пока не укутывают город, а таят в лужах», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее в помощь водителям в горах на трассе М5 в Челябинской области привезли спецтехнику по расчистке снега, впервые выпавшего в регионе. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в окрестностях Уреньги, где снег продолжает идти и в настоящее время. В ночь на 29 сентября в южных районах области ожидаются обильные осадки в виде снега.

