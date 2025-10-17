FT: Трамп повышал голос на Путина на встрече на Аляске

Лидер США Дональд Трамп во время встрече с президентом России Владимиром Путиным несколько раз повышал на него голос. Также он пригрозил уйти, сообщили иноСМИ со ссылкой на источники, знакомыми с переговорами.
Встреча президента стартовала с рукопожатия и улыбки Трампа. Однако когда двери для переговоров закрылись, «теплота быстро улетучилась». Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, российский лидер отказался от предложения Трампа о смягчении санкций в обмен на прекращение огня. «Путин настаивал, что конфликт закончится, только если Украина выполнит требования Москвы», — пишет издание.
На встрече Путин якобы упоминал князей Рюрика и Ярослава Мудрого, казацкого атамана XVII века Богдана Хмельницкого — все это якобы «заставило» Трампа повысить голос. Пригрозив уйти, в конце встречи он отменил обед, на котором делегации в должны были обсудить экономические связи и сотрудничество.
В Анкоридже (Аляска) 15 августа прошел саммит Трампа и Путина. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры прошли за закрытыми дверями в формате «три на три». Президент Украины Владимир Зеленский не участвовал в саммите. Хоть стороны и не пришли к сделке по Украине, Путин назвал переговоры «полезными и обстоятельными» и отметил, что инициатором встречи был он сам. Трамп оценил встречу с российским главой на 10 баллов из 10. Все о прошедшей встрече — в отдельном сюжете URA.RU.
