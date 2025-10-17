FT: Трамп повышал голос на Путина на встрече на Аляске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иностранная газета утверждает, что Трамп якобы повышал голос на Путина
Иностранная газета утверждает, что Трамп якобы повышал голос на Путина Фото:

Лидер США Дональд Трамп во время встрече с президентом России Владимиром Путиным несколько раз повышал на него голос. Также он пригрозил уйти, сообщили иноСМИ со ссылкой на источники, знакомыми с переговорами.

Встреча президента стартовала с рукопожатия и улыбки Трампа. Однако когда двери для переговоров закрылись, «теплота быстро улетучилась». Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, российский лидер отказался от предложения Трампа о смягчении санкций в обмен на прекращение огня. «Путин настаивал, что конфликт закончится, только если Украина выполнит требования Москвы», — пишет издание.

На встрече Путин якобы упоминал князей Рюрика и Ярослава Мудрого, казацкого атамана XVII века Богдана Хмельницкого — все это якобы «заставило» Трампа повысить голос. Пригрозив уйти, в конце встречи он отменил обед, на котором делегации в должны были обсудить экономические связи и сотрудничество.

В Анкоридже (Аляска) 15 августа прошел саммит Трампа и Путина. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры прошли за закрытыми дверями в формате «три на три». Президент Украины Владимир Зеленский не участвовал в саммите. Хоть стороны и не пришли к сделке по Украине, Путин назвал переговоры «полезными и обстоятельными» и отметил, что инициатором встречи был он сам. Трамп оценил встречу с российским главой на 10 баллов из 10. Все о прошедшей встрече — в отдельном сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер США Дональд Трамп во время встрече с президентом России Владимиром Путиным несколько раз повышал на него голос. Также он пригрозил уйти, сообщили иноСМИ со ссылкой на источники, знакомыми с переговорами. Встреча президента стартовала с рукопожатия и улыбки Трампа. Однако когда двери для переговоров закрылись, «теплота быстро улетучилась». Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, российский лидер отказался от предложения Трампа о смягчении санкций в обмен на прекращение огня. «Путин настаивал, что конфликт закончится, только если Украина выполнит требования Москвы», — пишет издание. На встрече Путин якобы упоминал князей Рюрика и Ярослава Мудрого, казацкого атамана XVII века Богдана Хмельницкого — все это якобы «заставило» Трампа повысить голос. Пригрозив уйти, в конце встречи он отменил обед, на котором делегации в должны были обсудить экономические связи и сотрудничество. В Анкоридже (Аляска) 15 августа прошел саммит Трампа и Путина. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры прошли за закрытыми дверями в формате «три на три». Президент Украины Владимир Зеленский не участвовал в саммите. Хоть стороны и не пришли к сделке по Украине, Путин назвал переговоры «полезными и обстоятельными» и отметил, что инициатором встречи был он сам. Трамп оценил встречу с российским главой на 10 баллов из 10. Все о прошедшей встрече — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...