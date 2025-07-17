Путин нелестно оценил решение ЕС о запрете российских удобрений

Путин: решение ЕС ограничить импорт российских удобрений — полная глупость
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Запрет на российские удобрения приведет к росту цен на продукты питания
Запрет на российские удобрения приведет к росту цен на продукты питания Фото:

Решении Европейского союза ограничить импорт российских минеральных удобрений — полная глупость. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства — это полная глупость, на самом деле», — сказал Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Путин подчеркнул, что подобные ограничения идут вразрез с экономическими интересами самого Евросоюза. По его словам, запрет на российские удобрения негативно скажется на европейском сельском хозяйстве и приведет к росту цен на продукты питания для европейских потребителей.

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Решении Европейского союза ограничить импорт российских минеральных удобрений — полная глупость. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. «С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства — это полная глупость, на самом деле», — сказал Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Путин подчеркнул, что подобные ограничения идут вразрез с экономическими интересами самого Евросоюза. По его словам, запрет на российские удобрения негативно скажется на европейском сельском хозяйстве и приведет к росту цен на продукты питания для европейских потребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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