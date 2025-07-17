Путин нелестно оценил решение ЕС о запрете российских удобрений

Решении Европейского союза ограничить импорт российских минеральных удобрений — полная глупость. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
«С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства — это полная глупость, на самом деле», — сказал Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Путин подчеркнул, что подобные ограничения идут вразрез с экономическими интересами самого Евросоюза. По его словам, запрет на российские удобрения негативно скажется на европейском сельском хозяйстве и приведет к росту цен на продукты питания для европейских потребителей.
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