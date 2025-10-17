Блогер Сюткин и экс-депутат Мосгордумы попали в перечень террористов и экстремистов

Экс-депутат Московской городской думы Максим Круглов, блогер Павел Сюткин и журналистка Ксения Лученко (внесенная также в список иноагентов Минюстом России) были признаны в России террористами и экстремистами. Их данные появились в соответствующем списке Росфинмониторинга.
«Круглов* Максим Сергеевич, 9 декабря 1986 года рождения, город Москва», — такая запись появилась в списке Росфинмониторинга. Список можно найти на официальном сайте ведомства.
Круглов, Сюткин и Лученко обвиняются в распространении фейков о российской армии. Круглов и Сюткин в настоящий момент находятся в СИЗО. Ксения Лученко проживает за границей, в настоящий момент рассматривается вопрос об объявлении ее в международный розыск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.