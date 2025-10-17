Блогер Сюткин и экс-депутат Мосгордумы попали в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг расширил перечень террористов и экстремистов
Экс-депутат Московской городской думы Максим Круглов, блогер Павел Сюткин и журналистка Ксения Лученко (внесенная также в список иноагентов Минюстом России) были признаны в России террористами и экстремистами. Их данные появились в соответствующем списке Росфинмониторинга. 

«Круглов* Максим Сергеевич, 9 декабря 1986 года рождения, город Москва», — такая запись появилась в списке Росфинмониторинга. Список можно найти на официальном сайте ведомства. 

Круглов, Сюткин и Лученко обвиняются в распространении фейков о российской армии. Круглов и Сюткин в настоящий момент находятся в СИЗО. Ксения Лученко проживает за границей, в настоящий момент рассматривается вопрос об объявлении ее в международный розыск. 

