Премьер-министр Украины предложила Словакии создать энергетический хаб в обход России

Свириденко: мы готовы создать энергетический хаб для Словакии в обход РФ
Украина поможет создать хаб, который позволит поставлять нефть и газ в обход России, заявила Свириденко
Украина поможет создать хаб, который позволит поставлять нефть и газ в обход России, заявила Свириденко

Украина может помочь в создании совместного со Словакией энергетического хаба для поставок нефти и газа в обход российской территории. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Учитывая стратегию ЕС по диверсификации источников энергии из России, я считаю, что мы обязаны создать новые надежные маршруты поставок» — заявила Свириденко. Ее слова приводит издание «Апостроф». Она также отметила, что Украина готова предложить альтернативные источники и синхронизировать системы Словакии и Украины, в том числе создать новый региональный энергетический хаб.

Ранее Евросоюз неоднократно заявлял о намерении сократить зависимость от российских энергоносителей и ввести новые санкции против компаний из РФ, однако за первые восемь месяцев 2025 года импорт российских энергоносителей в ЕС превысил 11 млрд евро. Несмотря на поддержку Украины, некоторые страны ЕС увеличили закупки российского газа, что поставило Европу в сложное положение, финансируя обе стороны конфликта.

