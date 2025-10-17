Белый дом оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным и Трампом в Венгрии

Белый дом надеется, что Путин и Трамп пригласят Зеленского на встречу в Будапешт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в саммите Трампа и Путина
Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в саммите Трампа и Путина Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

В администрации США выразили надежду, что к встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште сможет присоединиться и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила корреспондент CBS Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт,

«Исходя из сказанного Кэролайн Левитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры», — сказала журналистка. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп в ближайшее время поговорит с президентом Украины о возможности его приезда Зеленского в Будапешт.

Президентская встреча Путина и Трампа состоится в Будапеште по предложению американской стороны. Об этом сообщил Юрий Ушаков во время брифинга, передает корреспондент URA.RU. При этом Владимир Путин оперативно выразил согласие на проведение саммита в Венгрии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В администрации США выразили надежду, что к встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште сможет присоединиться и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила корреспондент CBS Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, «Исходя из сказанного Кэролайн Левитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры», — сказала журналистка. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп в ближайшее время поговорит с президентом Украины о возможности его приезда Зеленского в Будапешт. Президентская встреча Путина и Трампа состоится в Будапеште по предложению американской стороны. Об этом сообщил Юрий Ушаков во время брифинга, передает корреспондент URA.RU. При этом Владимир Путин оперативно выразил согласие на проведение саммита в Венгрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...