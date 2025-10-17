Белый дом оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным и Трампом в Венгрии

В администрации США выразили надежду, что к встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште сможет присоединиться и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила корреспондент CBS Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт,
«Исходя из сказанного Кэролайн Левитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры», — сказала журналистка. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп в ближайшее время поговорит с президентом Украины о возможности его приезда Зеленского в Будапешт.
Президентская встреча Путина и Трампа состоится в Будапеште по предложению американской стороны. Об этом сообщил Юрий Ушаков во время брифинга, передает корреспондент URA.RU. При этом Владимир Путин оперативно выразил согласие на проведение саммита в Венгрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.