Путин и Трамп готовят сенсацию, Орбан — площадку: что известно о встрече мировых лидеров на 17 октября

Президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности России для обсуждения прошедшего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В ходе этого разговора лидеры договорились о новой личной встрече.
Ранее лидер Штатов сообщал, что встреча с президентом РФ будет проведена в Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил о подготовки встречи «полным ходом». Что может обсуждаться на встрече и когда она пройдет — в материале URA.RU.
Анонсирование встречи лидеров в Венгрии
О проведении встречи рассказал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Произошло это после состоявшегося телефонного разговора лидеров. Согласно его заявлению, встреча пройдет в Будапеште, в Венгрии.
Также Трамп заявил, что встреча состоится в течение двух недель. Однако точную дату американский лидер не назвал. Об этом сообщило агентство AP.
Сама подготовка к проведению саммита уже начата. Госсекретарь США Марко Рубио встретится с представителями России на следующей неделе для обсуждения повестки предстоящей встречи лидеров. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.
Виктор Орбан также рассказал, что провел телефонный разговор с Трампом. В соцсетях он отметил, что подготовка к саммиту «идет полным ходом».
После телефонного разговора Путин организовал совещание членов Совбеза. На нем он рассказал о содержании состоявшегося обмена мнениями с Трампом. Об этом заявлял помощник президента Юрий Ушаков.
Возможные темы переговоров
Основной темой предстоящего саммита будет урегулирование конфликта на территории Украины, а также поиск путей для урегулирования конфликта. Также немаловажной темой для обсуждения может стать передача крылатых ракет «Томагавк» ВСУ.
Также во время переговоров могут быть затронуты вопросы безопасности. Помимо них речь может зайти о торговле и экономическом сотрудничестве по окончании конфликта. О последнем речь заходила еще во время их телефонного разговора, о чем сообщал Трамп в социальных сетях.
Почему лидеры выбрали Венгрию
Встреча президентов РФ и США пройдет в Будапеште по инициативе американской стороны. Об этом заявил Юрий Ушаков в ходе брифинга. Его слова передавал корреспондент URA.RU. Тем временем Путин сразу же поддержал идею о проведении саммита в Венгрии.
Помимо этого, важную роль в выборе места проведения саммита сыграл выход Венгрии из Международного уголовного суда (МУС). В связи с чем страна может не исполнять его решения.
Песков не раскрыл обсуждение ДСНВ на саммите
В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, будет ли входить ДСНВ в повестку встречи на саммите лидеров в Будапеште. По его словам, все уже было изложено на прешедшем брифинге помощника президента.
«Сейчас по содержанию мы уже все изложили в нашем сообщении, во вчерашнем брифинге Ушакова. Пока нам добавить по содержанию нечего», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
Что известно о возможной дате
Саммит может состояться в течение двух недель, как об этом ранее заявлял Трамп. Однако, согласно заявлению Пескова, саммит может состояться даже чуть позже.
«Он (саммит) действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже. Есть общее понимание, что ничего нельзя откладывать», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Газеты и аналитики предполагают, что предварительные переговоры советников из Москвы и Вашингтона пройдут уже на неделе 19–25 октября проведены они будут для подготовки встречи. От результатов предварительных переговоров будет зависеть дата основных.
Риски и реакции
Организация саммита вызвала смешанную реакцию в Европе. В Венгрии некоторые поддерживают перспективу дипломатического решения, другие выражают скепсис по поводу реального эффекта от встречи. Об этом сообщало издание Euronews.
Также договоренность стала сюрпризом для президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Вашингтон для переговоров. Об этом сообщал иностранный портал Axios. Это связано с тем, что украинская сторона рассчитывала на поддержку США. Тем временем последние анонсируют встречу лидеров РФ и Штатов в «самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза».
