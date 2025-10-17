Адвокат обвиняемого в подрыве «Северных потоков» раскрыл подробности операции

Германия должна была знать о характере подрыва «Северных потоков» и об их исполнителях и обязана была заявить о подробностях. Об этом заявил адвокат обвиняемого в подрыве, украинца Сергея Кузнецова, Никола Канестрини.
«Мы убеждены, что Германия осведомлена о военном характере этой операции и, вероятно, о ее исполнителях», — заявил Канестрини. Его слова приводит РЕН ТВ. Он также отметил, что в таком случае в ФРГ должны были заявить о подробностях.
Помимо этого он указал на то, что сокрытие информации от судебной власти Италии нарушает нормы международного права. Согласно этому праву, исполнители не должны нести личную ответственность за приказ вышестоящего командования.
Ранее Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого Германией в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», и направил дело на новое рассмотрение. Защита настаивала на отсутствии достаточных доказательств и процессуальных нарушениях, а вопрос о выдаче был инициирован по запросу немецких следственных органов.
