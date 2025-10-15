Италия отменила решение о выдаче обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции гражданина Украины, подозреваемого Германией в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает адвокат обвиняемого.
«Суд отменил решение о выдаче и направил дело на новое рассмотрение», — приводят слова защитника РИА Новости. Отмечается, что это важный шаг для защиты прав подозреваемого украинца.
В материалах дела отмечается, что защита настаивала на отсутствии достаточных доказательств и указывала на процессуальные нарушения. Вопрос о выдаче украинца, задержанного в Италии по европейскому ордеру, был инициирован по запросу немецких следственных органов. Германия подозревает его в подготовке и участии в диверсионных актах против стратегических газопроводов, связывающих Россию и Европу.
Польские власти ранее отказались выдавать Германии подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и публично оправдали совершенную диверсию. Такие действия Варшавы стали причиной обострения двусторонних отношений с Берлином. Отмечается, что отказ Польши содействовать немецким правоохранительным органам в расследовании инцидента вызвал недовольство среди представителей политической элиты Германии.
