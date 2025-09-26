Зеленский ответил на слухи о призыве Трампа «бить по дому Путина»

Зеленский: Трамп никогда не предлагал бомбить дом Путина
Зеленский оправдал Трампа за слова о необходимости бить «по дому» Путина
Зеленский оправдал Трампа за слова о необходимости бить «по дому» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что глава США Дональд Трамп советовал Киеву нанести удар по дому российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

«Нет, это неправда», — подчеркнул Зеленский. Так он отметил на вопрос журналиста, действительно ли на одном из телефонных разговоров несколько недель назад Трамп якобы порекомендовал Украине «бомбить дом Путина». 

Ранее в газета Financial Times опубликовала материалы, в которых утверждалось, что Трамп предлагал украинскому руководству наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу для давления на Россию с целью ускорения переговорного процесса. Эти сообщения были впоследствии опровергнуты официальными представителями Белого дома. Пресс-секретарь Каролин Левитт заявила, что призывов к атакам со стороны американского лидера не было. 

