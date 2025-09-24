Постпред США Уолц: Трамп не шутил в отношении России на встрече ООН

Президент США Дональд Трамп настроен решительно в отношении Москвы и готов применять в своей политике методы как давления, так и поощрения. Об этом заявил постпред штатов при ООН Майк Уолц. Дипломат подчеркнул, что глава Белого дома не шутит, когда делает заявления о России, и намерен последовательно отстаивать интересы США на международной арене.
«Он не шутит. Он крайне серьезен. Иранцы болезненно узнали, что он готов использовать и кнут, и пряник. Это президент мира. Он абсолютно заслуживает Нобелевской премии мира», — заявил американский дипломат в эфире телеканала Fox News 24 сентября.
Ранее Трамп выступил на Генеральной ассамблее ООН. Его речь длилась почти час. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США заявил, что при поддержке Евросоюза Украина могла бы восстановить свои прежние границы и даже добиться большего. Кроме того, Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал российские действия на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления Трампа о ситуации на Украине прозвучали после общения с Зеленским и, вероятно, были сделаны под влиянием украинской позиции. По словам представителя Кремля, прямых сигналов о смене курса США в отношении урегулирования украинского конфликта российская сторона не получила. Песков также заявил, что Россия — скорее медведь, а не тигр, подчеркнув: «бумажных медведей не бывает».
