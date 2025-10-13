Снегопад усилился: движение на челябинской трассе М-5 «Урал» затруднено в обе стороны

В горнозаводской зоне Челябинской области усилился снегопад
Движение затруднено в обе стороны
Движение затруднено в обе стороны

В горнозаводской зоне Челябинской области за последние часы снегопад усилился. Движение из-за погоды затруднено в обоих направлениях, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. 

«В горнозаводской зоне на 1735 километре (Златоустовский городской округ — прим. URA.RU) автомобильной дороги Москва-Челябинск наблюдаются обильные осадки в виде снега. В связи с погодными условиями движение затруднено в обоих направлениях», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

На месте работает дорожная техника. Если гололед усилится, сотрудники Госавтоинспекции запретят проезд автомобилям на летних шинах. Также в целом стоит отказаться от поездки в связи с непогодой.

Утром в горнозаводской зоне Челябинской области осадков не было, движение шло в полном объеме, сообщили ранее в Госавтоинспекции. Ближе к обеду трассу около Златоуста начало заметать снегом. На дороге образовался гололед, сообщили URA.RU читатели из Златоуста. 

По прогнозу синоптиков, в ближайшую ночь и утром в регионе ожидается ледяной дождь и гололедица. Настоятельно рекомендуем автомобилистам скорректировать свои планы с учетом погодных условий, сообщили в МЧС. 

