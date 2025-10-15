Челябинских водителей ожидается ледяной дождь

В отдельных районах Челябинской области пройдет ледяной дождь
В отдельных районах Челябинской области пройдет ледяной дождь Фото:

Ночью в ряде районов Челябинской области ожидается ледяной дождь, который осложнит жизнь водителей. Об неблагоприятных погодных условиях жителей предупреждают в ГАИ по региону. 

«В ночь на 16 октября и в утренние часы на территории Челябинской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ледяной дождь, мокрый снег, туман и образование гололедицы. Температура воздуха в этот период будет колебаться от 0 до -5 градусов», — говорится в заявлении ведомства. 

Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам с просьбой проявлять максимальную осторожность на дорогах. Особое внимание рекомендуется уделить автолюбителям, которые еще не заменили летние шины на зимние, а также водителям с небольшим стажем — им советуют воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

При планировании маршрута рекомендуется скорректировать его с учетом погодной ситуации и, по возможности, отказаться от дальних поездок. Для обеспечения безопасности на дорогах личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим несения службы и готов оперативно оказать помощь при необходимости.

