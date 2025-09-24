24 сентября 2025

Свердловчане столкнулись с проблемами в работе телеоператора «НТВ Плюс»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловчане не могут зайти на сайт и в личный кабинет
Свердловчане не могут зайти на сайт и в личный кабинет Фото:

В Свердловской области наблюдаются сбои в работе оператора цифрового и спутникового телевидения «НТВ Плюс». Об этом сообщает информационный портал DownDetector.

По словам пользователей, чаще всего у них не работает сайт и мобильное приложение оператора, а также возникают проблемы со входом в личный кабинет. Общий сбой наблюдается во многих регионах России. Согласно информации сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, перебои с доступом отмечаются с 21:30.

Ранее в Свердловской области уже фиксировались массовые сбои в работе крупных интернет-ресурсов, таких как Steam, Roblox и Twitch, а также провайдера «Метросеть». Подобные проблемы отмечались в сентябре 2025 года, когда пользователи по всей России жаловались на невозможность входа в аккаунты и загрузки контента, а пик обращений также фиксировался на DownDetector.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области наблюдаются сбои в работе оператора цифрового и спутникового телевидения «НТВ Плюс». Об этом сообщает информационный портал DownDetector. По словам пользователей, чаще всего у них не работает сайт и мобильное приложение оператора, а также возникают проблемы со входом в личный кабинет. Общий сбой наблюдается во многих регионах России. Согласно информации сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, перебои с доступом отмечаются с 21:30. Ранее в Свердловской области уже фиксировались массовые сбои в работе крупных интернет-ресурсов, таких как Steam, Roblox и Twitch, а также провайдера «Метросеть». Подобные проблемы отмечались в сентябре 2025 года, когда пользователи по всей России жаловались на невозможность входа в аккаунты и загрузки контента, а пик обращений также фиксировался на DownDetector.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...