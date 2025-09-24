Свердловчане столкнулись с проблемами в работе телеоператора «НТВ Плюс»

В Свердловской области наблюдаются сбои в работе оператора цифрового и спутникового телевидения «НТВ Плюс». Об этом сообщает информационный портал DownDetector.
По словам пользователей, чаще всего у них не работает сайт и мобильное приложение оператора, а также возникают проблемы со входом в личный кабинет. Общий сбой наблюдается во многих регионах России. Согласно информации сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, перебои с доступом отмечаются с 21:30.
Ранее в Свердловской области уже фиксировались массовые сбои в работе крупных интернет-ресурсов, таких как Steam, Roblox и Twitch, а также провайдера «Метросеть». Подобные проблемы отмечались в сентябре 2025 года, когда пользователи по всей России жаловались на невозможность входа в аккаунты и загрузки контента, а пик обращений также фиксировался на DownDetector.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!