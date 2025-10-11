11 октября 2025

Корональная дыра на Солнце принесет магнитную бурю в Свердловскую область. Скрин

Геомагнитные возмущения продлятся два дня
В Свердловской области 12 и 13 октября ожидается магнитная буря. Причиной может быть корональная дыра на Солнце, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Очередная корональная дыра, вероятно, начнет влиять на Землю с воскресенья. Воздействие быстрого солнечного ветра будет ощущаться на протяжении примерно 2 суток, до вторника, включительно», — рассказали в telegram-канале лаборатории.

Согласно прогнозу, буря достигнет мощности G1 (слабая). Вероятность геомагнитных возмущений на 12 октября составляет 60%.

Прогноз магнитных бурь в Свердловской области
Фото:

