В Свердловской области 12 и 13 октября ожидается магнитная буря. Причиной может быть корональная дыра на Солнце, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Очередная корональная дыра, вероятно, начнет влиять на Землю с воскресенья. Воздействие быстрого солнечного ветра будет ощущаться на протяжении примерно 2 суток, до вторника, включительно», — рассказали в telegram-канале лаборатории.
Согласно прогнозу, буря достигнет мощности G1 (слабая). Вероятность геомагнитных возмущений на 12 октября составляет 60%.
