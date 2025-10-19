Логотип РИА URA.RU
В свердловскую колонию, где было обрушение, заселят рецидивистов

В колонию ИК-5 в Нижнем Тагиле будут селить рецидивистов
19 октября 2025 в 20:43
Ранее в колонии сидели впервые осужденные мужчины

Фото: Илья Московец © URA.RU

Колония ИК-5 (Нижний Тагил, Свердловская область), где летом 2023 года обрушилась крыша, будет переоборудована под место содержания рецидивистов. Ранее там находились впервые осужденные мужчины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«Направление осужденных, содержащихся в ИК-5, осуществляется в исправительные учреждения в пределах территории региона с аналогичными режимом и категорией отбывающих наказание лиц», — рассказали в пресс-службе. При этом рабочий штат колонии не будет сокращен.

В 2023 году под завалами в ИК-5 погиб рабочий. Тогда из-за ремонта крыши цеха произошло обрушение, куда провалился 56-летний монтажник. Мужчину экстренно достали из-под завалов, однако спасти его не удалось. В региональном СК возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности.

