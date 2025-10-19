Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Подросток стащил ключи от питбайка и попал в ДТП под Екатеринбургом. Фото

19 октября 2025 в 20:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Подросток в момент аварии был в шлеме

Подросток в момент аварии был в шлеме

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Арамиле (Свердловская область) при повороте мужчина на Mitsubishi не заметил подростка на питбайке, который ехал без фар по темной дороге. В результате аварии школьника доставили в детскую больницу Екатеринбурга. Как оказалось, ключи от мототранспорта юному водителю никто не давал, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В момент происшествия он направлялся в Екатеринбург от своего отца, у которого гостил в городе Арамиль. Автоинспекторам отец мальчика пояснил, что доступ подростка к ключам от питбайка был ограничен», — рассказали в ведомстве.

Владелец Mitsubishi в момент аварии был трезв, как и «гонщик» на питбайке. Оба участника аварии были трезвы.

Продолжение после рекламы

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал