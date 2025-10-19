Подросток в момент аварии был в шлеме Фото: Илья Московец © URA.RU

В Арамиле (Свердловская область) при повороте мужчина на Mitsubishi не заметил подростка на питбайке, который ехал без фар по темной дороге. В результате аварии школьника доставили в детскую больницу Екатеринбурга. Как оказалось, ключи от мототранспорта юному водителю никто не давал, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В момент происшествия он направлялся в Екатеринбург от своего отца, у которого гостил в городе Арамиль. Автоинспекторам отец мальчика пояснил, что доступ подростка к ключам от питбайка был ограничен», — рассказали в ведомстве.

Владелец Mitsubishi в момент аварии был трезв, как и «гонщик» на питбайке. Оба участника аварии были трезвы.

