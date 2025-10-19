Логотип РИА URA.RU
«Автомобилист» в упорной борьбе проиграл «Авангарду»

ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга уступил «Авангарду» со счетом 3:2
19 октября 2025 в 18:39
«Автомобилист» проиграл последние два матча

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Омске прошел очередной матч в рамках КХЛ между «Автомобилистом» и «Авангардом». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Итог матча решался в овертайме.

Первую шайбу хоккеисты из Екатеринбурга пропустили еще в первом периоде. Спустя менее 20 минут счет удалось сравнять. После этого «Авангард» опять вышел вперед. «Автомобилист» смог забросить ключевую шайбу на последних минутах матча. В овертайме хозяева арены смогли дожать екатеринбургских спортсменов. Итоговый счет составил 3:2.

Ранее «Автомобилист» всухую проиграл «Северстали». Итоговый счет матча составил 2:0 в пользу хозяев льда.

