Российские международные резервы обновили исторический максимум

Международные резервы России за неделю с 3 по 10 октября увеличились на 7 млрд долларов и достигли 729,5 млрд долларов. Об этом сообщил Банк России, отметив, что рост обусловлен главным образом положительной переоценкой активов. Показатель продолжает демонстрировать устойчивую динамику.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 10 октября 2025 года составили 729,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,0 миллиарда долларов США, или на 1,0%, в основном из-за положительной переоценки», — говорится на официальном сайте Банка России. Напомним, что по состоянию на 3 октября объем резервов составлял 722,5 млрд долларов. Таким образом, за неделю прирост составил 1,0%. Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ.
Международные резервы России формируются из высоколиквидных иностранных активов, находящихся под управлением Банка России и правительства РФ. В их состав входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР) — расчетная единица Международного валютного фонда, резервная позиция в МВФ, а также другие резервные активы. Эта диверсифицированная структура обеспечивает финансовую устойчивость страны в условиях внешнеэкономической нестабильности.
За предыдущий год международные резервы увеличились на 1,8%. На 1 января 2025 года их объем составлял 609,1 млрд долларов. Текущие значения демонстрируют сохранение положительной тенденции.
Ранее, в сентябре 2025 года, международные резервы России также демонстрировали рост: за неделю с 12 по 19 сентября они увеличились на 7,5 млрд долларов и достигли 712,6 млрд долларов. Для сравнения, в апреле объем резервов составлял 677,8 млрд долларов. Таким образом, за последние месяцы резервы стабильно растут, что отражает положительную динамику их накопления.
