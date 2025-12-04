В Тюмени снесли особняки криминального авторитета Ганса: что осталось от былой роскоши. Фоторепортаж
В Тюмени завершают снос домов, принадлежавших криминальному авторитету Гансу
04 декабря 2025 в 13:13
КРТ реализуют в районе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени в Зареке завершают снос домов, хозяином которых был криминальный авторитет и бывший «вор в законе» Ганс (Юрий Тишенков). В конце 2024 года здания изъяли, а владельцу недвижимости выплатили компенсацию. Что осталось от особняков — в фоторепортаже URA.RU.
Два особняка располагались в конце улицы Ижевская. В 2024 году дома попали в зону проведения комплексного развития территории. Их решили снести.
