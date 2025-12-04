В Тюмени в Зареке завершают снос домов, хозяином которых был криминальный авторитет и бывший «вор в законе» Ганс (Юрий Тишенков). В конце 2024 года здания изъяли, а владельцу недвижимости выплатили компенсацию. Что осталось от особняков — в фоторепортаже URA.RU.