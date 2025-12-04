На трассе Тюмень — Курган произошла массовая авария

В результате ДТП один из водителей был травмирован Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Массовое ДТП с участием грузовика Shacman и двух легковых автомобилей — BMW и «Нива», произошло на 194-м километре автодороги Курган — Тюмень. Об этом сообщила глава пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.

«Массовое ДТП произошло на 194-м километре автодороги Курган — Тюмень. Здесь грузовик Shacman въехал в попутную „Ниву“, зачем его отбросила настоящий автомобиль BMW», — пояснила Анжела Борисова в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области.

По предварительной информации, причиной столкновения стало нарушение скоростного режима водителем грузового автомобиля Shacman. На скользкой дороге он не успел вовремя среагировать на дорожную обстановку и въехал в попутную «Ниву». После удара отечественный внедорожник отбросило на BMW. В результате ДТП водитель ВАЗа был травмирован.

