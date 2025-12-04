Власти рассказали, при каких условиях в Тюмени прекратят блокировать мобильный интернет
Помимо проблем с интернетом могут наблюдаться перебои с сотовой связью
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Блокировка мобильного интернета в Тюмени введена в целях безопасности, и будет снята как только ситуация это позволит. Ограничения не зависят от операторов или региональных властей. Об этом URA.RU рассказал замгубернатора Станислав Логинов.
«Ограничения доступа к мобильному интернету, а также возможная нестабильная мобильная связь наблюдаются по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам. Это сделано в целях обеспечения безопасности граждан и критических объектов. Как только ситуация позволит, ограничения будут сняты», — отметил Логинов.
В Тюмени работают 186 точек, где горожане могут бесплатно подключиться к интернету. Их список можно найти здесь. Также даже в условиях ограничений существует список сервисов, которые остаются доступными. Подробнее о них — в этом материале.
