Общество

Власти рассказали, при каких условиях в Тюмени прекратят блокировать мобильный интернет

04 декабря 2025 в 12:39
Помимо проблем с интернетом могут наблюдаться перебои с сотовой связью

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Блокировка мобильного интернета в Тюмени введена в целях безопасности, и будет снята как только ситуация это позволит. Ограничения не зависят от операторов или региональных властей. Об этом URA.RU рассказал замгубернатора Станислав Логинов.

«Ограничения доступа к мобильному интернету, а также возможная нестабильная мобильная связь наблюдаются по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам. Это сделано в целях обеспечения безопасности граждан и критических объектов. Как только ситуация позволит, ограничения будут сняты», — отметил Логинов.

В Тюмени работают 186 точек, где горожане могут бесплатно подключиться к интернету. Их список можно найти здесь. Также даже в условиях ограничений существует список сервисов, которые остаются доступными. Подробнее о них — в этом материале.

