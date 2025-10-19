«Получил только поганую футболку»: на Западе высмеяли поездку Зеленского в США
19 октября 2025 в 13:05
Фото: © URA.RU
Западные СМИ опубликовали карикатуру на Владимира Зеленского, высмеивающую его безрезультатный визит в Вашингтон. На изображении президент Украины показан в футболке с надписью «я съездил в Вашингтон и получил только эту поганую футболку». «Перед встречей Трампа и Зеленского состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером — один из самых продолжительных с начала 2025 года», — отмечает британская газета The Telegraph. Публикация карикатуры последовала после того, как Дональд Трамп во время «прямой и честной» беседы в Белом доме отказал Зеленскому в поставках дальнобойных ракет. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит украинского лидера прошел не так, как тот планировал.
