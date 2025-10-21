Все долгострои ликвидированы: решилась судьба фонда обманутых пермских дольщиков
Права участников долевого строительства в регионе по-прежнему будет защищать целевой фонд
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, несмотря на завершение всех долгостроев — продолжит работу в Пермском крае. Решение о сохранении деятельности организации было озвучено на заседании комитета заксобрания Прикамья по экономическому развитию.
«Фонд продолжит функционировать для выполнения гарантийных обязательств перед гражданами по домам, которые были введены в эксплуатацию. При этом в бюджете предусмотрено сокращение численности сотрудников организации», — заявила министр строительства региона Людмила Воробьева в ходе обсуждения проекта краевого бюджета на 2026–2028 годы.
В ведомстве считают, что основная задача фонда — реагирование на обращения граждан по вопросам гарантийного ремонта и устранения возможных дефектов в сданных домах. Несмотря на отсутствие новых объектов незавершенного строительства, деятельность фонда останется востребованной для контроля над исполнением застройщиками обязательств и защиты интересов населения. Сокращение численности сотрудников позволит оптимизировать расходы, но не повлияет на качество обслуживания обращений, уверены в краевом минстрое.
Ранее краевые власти сообщили о завершении строительства всех проблемных домов в регионе. Летом был введен в эксплуатацию последний долгострой — дом в жилом комплексе «Триумф» по улице Карпинского, 110а. Таким образом, Пермский край стал одним из немногих регионов России, где полностью решена проблема обманутых дольщиков.
