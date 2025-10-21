В пермской глубинке работникам закрывшегося ДК пришлось переехать в здание детского сада
Из-за соседством с детским садом, работники ДК перестали проводить кружки для школьников
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
В поселке Щучье Озеро в Пермском крае работникам закрытого сельского дома культуры пришлось переехать в здание, где сейчас размещается детский сад. Из-за этого ДК перестал проводить кружки для школьников — по времени они совпадают с «тихим часом» у детсадовцев. Видео опубликовано в группе «Реальный Октябрьский. Пермский край», в соцсети «ВКонтакте».
«Сейчас и дом культуры, и библиотека располагаются в здании детского сада в двух помещениях по 50 кв. метров. Здесь и книги (то есть, библиотечный фонд — все, что могли перенести), и костюмы, инвентарь. Конечно, ни о каких танцевальных и вокальных кружках речи быть не может, потому что в здании детский сад. Когда нам нужно проводить репетиции со школьниками, в детском саду „тихий час“, — рассказали работники дома культуры.
ДК в Щучьем Озере был закрыт в августе этого года. В ходе проверки надзорного органа выяснилось, что здание клуба не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и представляет угрозу жизни и здоровью людей. Суд ограничил работу ДК, после чего судебные приставы опечатали здание.
