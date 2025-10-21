Логотип РИА URA.RU
Власти Перми не смогли доказать влияние конкурсов профмастерства на снижение дефицита водителей транспорта

Мэрии Перми не продлили финансирование конкурсов для водителей до 2028 года
21 октября 2025 в 17:08
Финансирование конкурсов для водителей предлагают продлить только на один год

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мэрии Перми отказали в продлении финансирования конкурсов профмастерства для водителей общественного транспорта до 2028 года. Эксперты пришли к выводу, что влияние этой меры на снижение дефицита водителей еще не подтверждено. Вопрос обсудили на комитете по экономическому развитию пермской гордумы, передает корреспондент URA.RU. 

«На проект поступили замечания управления экспертизы и аналитики и контрольно-счетной палаты. Отмечается, что оценивать влияние конкурса на сокращение дефицита водителей преждевременно. В пояснительной записке приведена динамика сокращения дефицита по состоянию на 1 сентября 2025 года, а конкурсы проведены после этого. Экспертами предлагается продлить расходное обязательство только на один год — до 31 декабря 2026 года», — сообщил содокладчик по вопросу и депутат Арсен Болквадзе.

В своем докладе начальник дептранса Перми Анатолий Путин заявил, что конкурсы профмастерства совместно с оптимизацией маршрутной сети, снижением нагрузки на водителей и индексацией стоимости контрактов уже дали положительный результат. По его данным, к 1 сентября 2025 года дефицит водителей снизился с 450 человек (25% штата) до 340 (18%). Однако эксперты рекомендовали провести очередной конкурс до 1 октября 2026 года и предоставить анализ его эффективности без учета других мер.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми намерена продлить финансирование конкурсов профмастерства для водителей. Срок расходного обязательства предложили продлить до 31 декабря 2028 года. Первый конкурс состоялся в сентябре.

