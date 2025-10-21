Власти Перми не смогли доказать влияние конкурсов профмастерства на снижение дефицита водителей транспорта

Финансирование конкурсов для водителей предлагают продлить только на один год Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мэрии Перми отказали в продлении финансирования конкурсов профмастерства для водителей общественного транспорта до 2028 года. Эксперты пришли к выводу, что влияние этой меры на снижение дефицита водителей еще не подтверждено. Вопрос обсудили на комитете по экономическому развитию пермской гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«На проект поступили замечания управления экспертизы и аналитики и контрольно-счетной палаты. Отмечается, что оценивать влияние конкурса на сокращение дефицита водителей преждевременно. В пояснительной записке приведена динамика сокращения дефицита по состоянию на 1 сентября 2025 года, а конкурсы проведены после этого. Экспертами предлагается продлить расходное обязательство только на один год — до 31 декабря 2026 года», — сообщил содокладчик по вопросу и депутат Арсен Болквадзе.

В своем докладе начальник дептранса Перми Анатолий Путин заявил, что конкурсы профмастерства совместно с оптимизацией маршрутной сети, снижением нагрузки на водителей и индексацией стоимости контрактов уже дали положительный результат. По его данным, к 1 сентября 2025 года дефицит водителей снизился с 450 человек (25% штата) до 340 (18%). Однако эксперты рекомендовали провести очередной конкурс до 1 октября 2026 года и предоставить анализ его эффективности без учета других мер.

