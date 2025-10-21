Новый топ-менеджер пермского авиазавода рассказал о своей главной задаче
Новый руководитель завода в первый день работы был представлен коллективу
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Сегодня на пермском заводе «Редуктор-ПМ» представили нового генерального директора — Сергея Юрасова. На встрече с коллективом топ-менеджер рассказал о главных задачах, которые предстоит выполнить, — сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».
«Главная задача — создать условия для дальнейшего успешного и эффективного функционирования предприятия. Сейчас завод сталкивается с немалым количеством вызовов, перед коллективом стоят амбициозные задачи. Буду делать все от меня зависящее, чтобы „Редуктор-ПМ“ развивался и укреплял свои позиции», — отметил Сергей Юрасов.
Пермский «Редуктор-ПМ» был создан на базе редукторного производства моторостроительного холдинга «Пермские моторы» в 1995 году. В настоящее время завод является одним из крупнейших предприятий страны, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий.
Ранее URA.RU сообщало, что ПАО «НПО „Искра“ покинул генеральный директор Сергей Юрасов, занимавший должность с 2020 года. С 21 октября 2025 года он был назначен гендиректором пермского предприятия АО „Редуктор-ПМ“.
