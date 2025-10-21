Новый топ-менеджер пермского авиазавода рассказал о своей главной задаче

Новый руководитель завода в первый день работы был представлен коллективу Фото: Сергей Русанов © URA.RU





Сегодня на пермском заводе «Редуктор-ПМ» представили нового генерального директора — Сергея Юрасова. На встрече с коллективом топ-менеджер рассказал о главных задачах, которые предстоит выполнить, — сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».





«Главная задача — создать условия для дальнейшего успешного и эффективного функционирования предприятия. Сейчас завод сталкивается с немалым количеством вызовов, перед коллективом стоят амбициозные задачи. Буду делать все от меня зависящее, чтобы „Редуктор-ПМ“ развивался и укреплял свои позиции», — отметил Сергей Юрасов.

Пермский «Редуктор-ПМ» был создан на базе редукторного производства моторостроительного холдинга «Пермские моторы» в 1995 году. В настоящее время завод является одним из крупнейших предприятий страны, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий.

