Экономика

Промышленность

Новый топ-менеджер пермского авиазавода рассказал о своей главной задаче

Новый гендиректор пермского завода встретился с коллективом
21 октября 2025 в 16:53
Новый руководитель завода в первый день работы был представлен коллективу

Новый руководитель завода в первый день работы был представлен коллективу

Фото: Сергей Русанов © URA.RU


Сегодня на пермском заводе «Редуктор-ПМ» представили нового генерального директора — Сергея Юрасова. На встрече с коллективом топ-менеджер рассказал о главных задачах, которые предстоит выполнить, — сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».


«Главная задача — создать условия для дальнейшего успешного и эффективного функционирования предприятия. Сейчас завод сталкивается с немалым количеством вызовов, перед коллективом стоят амбициозные задачи. Буду делать все от меня зависящее, чтобы „Редуктор-ПМ“ развивался и укреплял свои позиции», — отметил Сергей Юрасов.

Пермский «Редуктор-ПМ» был создан на базе редукторного производства моторостроительного холдинга «Пермские моторы» в 1995 году. В настоящее время завод является одним из крупнейших предприятий страны, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий.

Ранее URA.RU сообщало, что ПАО «НПО „Искра“ покинул генеральный директор Сергей Юрасов, занимавший должность с 2020 года. С 21 октября 2025 года он был назначен гендиректором пермского предприятия АО „Редуктор-ПМ“. 

