В Перми жители микрорайона устроили конфликт с застройщиком из-за участка земли

В Перми скандал разгорается вокруг достройки ЖК «Компаунд Живаго» на Уинской, 54. Заброшенная несколько лет стройка возобновилась после того, как объект и участок рядом выкупило ООО «СЗ „Пермский“», входящее в строительную компанию «Развитие», для реализации проекта ЖК «Садовый квартал». Но жители ряда близлежащих частных домов заявили, что строительная техника к объекту ходит по земле, где они планировали обустроить детскую площадку.

«Они хотели обустроить там детскую площадку, спортивную площадку и посадить деревья. 9 июля департамент землепользования выдал разрешение на установку оборудования. Но 19 сентября уже известил о прекращении действия разрешения», — пишет Properm со ссылкой на активиста Павла Власова.

В компании СЗ «Пермский», URA.RU пояснили, что спорный участок всегда относился территории улично-дорожной сети. Поэтому детской площадки там появиться не могло. Это косвенно признает и мэрия — по данным Properm, разрешение отозвано, потому что ранее было выдано на территорию общего пользования.

У застройщика между тем имеются все разрешительные документы как на строительство, так и на обустройство подъездов к объекту. Более того, проект нового жилого комплекса предполагает создание «зеленой зоны». «На большой прилегающей территории вокруг домов на ул. Уинская, 54, 56 будет создана зона для прогулок, разбит настоящий сад, поэтому пожелание жителей о появлении здесь „зеленой зоны“, по сути, уже учтено в проекте. Добавим, сквер не был запроектирован на указанном месте, и застройщик осуществляет строительство в соответствии с проектной документацией», — сообщили URA.RU в СЗ «Пермский».