ЦБ обжалует решение по делу об изъятии акций у инвесторов соликамского завода
Миноритариям, подавшим апелляции, принадлежит больше 10 000 акций завода
Банк России собирается обжаловать постановление суда по делу, связанному с изъятием акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) у частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Банк планирует обжаловать решение кассационной инстанции в Верховном суде России. <...> Нормы закона об ограничении возможности истребования имущества, приобретенного на организованных торгах, направлены на обеспечение стабильности оборота и повышение доверия лиц к организованным торгам», — пояснили собеседники ТАСС.
В ЦБ считают, что изъятие акций у частных инвесторов отрицательно сказывается на степени защиты прав добросовестных участников рынка. Это также подрывает доверие к финансовой системе, уверен регулятор.
URA.RU уже писало, что в 2022 году, согласно решению суда, по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации контрольный пакет акций (89%) СМЗ был передан в собственность государства. В дальнейшем управление заводом было возложено на госкорпорацию «Росатом».
В октябре этого года миноритарии, чьи права на долю в предприятии были подтверждены, потребовали снять наложенные обеспечительные меры. Речь — про введение ограничений на осуществление регистрационных операций с акциями, а также о временной приостановке выплаты дивидендов. На этом фоне арбитраж постановил вернуть 10% акций государству, а владельцам — компенсировать стоимость ценных бумаг.
