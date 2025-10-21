Новый состав пермского правительства объявят в конце ноябре
О своем будущем не знают даже сами министры
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не торопится с формированием нового состава кабинета министров. После вступления в должность главы Прикамья правительство ушло в отставку. И с 18 сентября члены кабмина работают в статусе и.о. Источники URA.RU в политэлитах говорят, что новый состав будет объявлен в конце ноябре.
«У Дмитрия Махонина есть три месяца на формирование нового правительства. Он не торопится с решениями. Да и некогда пока было: выборы, подготовка к визиту президента Владимира Путина, внесение бюджета на 2026-2028 годы, Дни Перми в Минске, текущие задачи и т.д.», — говорит инсайдер.
Другой источник считает, что решение затягивается намеренно. У самих министров нет информации об их будущем. «Возможно, тут руку приложили политтехнологи: держат чиновников в напряжении, чтобы те понервничали», — считает собеседник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Правительство Прикамья ушло в отставку 18 сентября.
