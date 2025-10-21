Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Новый состав пермского правительства объявят в конце ноябре

21 октября 2025 в 18:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
О своем будущем не знают даже сами министры

О своем будущем не знают даже сами министры

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не торопится с формированием нового состава кабинета министров. После вступления в должность главы Прикамья правительство ушло в отставку. И с 18 сентября члены кабмина работают в статусе и.о. Источники URA.RU в политэлитах говорят, что новый состав будет объявлен в конце ноябре.

«У Дмитрия Махонина есть три месяца на формирование нового правительства. Он не торопится с решениями. Да и некогда пока было: выборы, подготовка к визиту президента Владимира Путина, внесение бюджета на 2026-2028 годы, Дни Перми в Минске, текущие задачи и т.д.», — говорит инсайдер.

Другой источник считает, что решение затягивается намеренно. У самих министров нет информации об их будущем. «Возможно, тут руку приложили политтехнологи: держат чиновников в напряжении, чтобы те понервничали», — считает собеседник.

Продолжение после рекламы

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Правительство Прикамья ушло в отставку 18 сентября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал