Новый состав пермского правительства объявят в конце ноябре

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не торопится с формированием нового состава кабинета министров. После вступления в должность главы Прикамья правительство ушло в отставку. И с 18 сентября члены кабмина работают в статусе и.о. Источники URA.RU в политэлитах говорят, что новый состав будет объявлен в конце ноябре.

«У Дмитрия Махонина есть три месяца на формирование нового правительства. Он не торопится с решениями. Да и некогда пока было: выборы, подготовка к визиту президента Владимира Путина, внесение бюджета на 2026-2028 годы, Дни Перми в Минске, текущие задачи и т.д.», — говорит инсайдер.

Другой источник считает, что решение затягивается намеренно. У самих министров нет информации об их будущем. «Возможно, тут руку приложили политтехнологи: держат чиновников в напряжении, чтобы те понервничали», — считает собеседник.

