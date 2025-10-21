Пермяки стали все реже употреблять спиртное, но не все так гладко
Показатель в Прикамье остается выше, чем в среднем по России
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Прикамье зафиксировано заметное сокращение потребления алкоголя. К такому выводу пришли аналитики Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), оценив показатели на душу населения в годовом выражении.
«В начале текущего года на каждого жителя Пермского края приходилось 12 литров чистого спирта в годовом выражении. К сентябрю объем снизился до 9,28 литра», — на исследование платформы ссылается «Рифей».
По оценке экспертов, снижение фиксируется на фоне общероссийских тенденций. Существенное сокращение потребления спиртного среди пермяков пришлось на апрель, когда показатель уменьшился сразу на два литра. Это связывают с изменениями в социально-экономической ситуации, а также с мерами профилактики, вводимыми на региональном уровне.
