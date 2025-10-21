Пермяки стали все реже употреблять спиртное, но не все так гладко

Показатель в Прикамье остается выше, чем в среднем по России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Прикамье зафиксировано заметное сокращение потребления алкоголя. К такому выводу пришли аналитики Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), оценив показатели на душу населения в годовом выражении.

«В начале текущего года на каждого жителя Пермского края приходилось 12 литров чистого спирта в годовом выражении. К сентябрю объем снизился до 9,28 литра», — на исследование платформы ссылается «Рифей».