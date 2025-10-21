В Пермском крае появится новый бренд такси
Бренд собираются использовать для оказания услуг по перевозке
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Губахе (Пермский край) появится новый бренд такси под названием «Уедь Губаха». По данным портала Znakoved, запрос на регистрацию товарного знака направлен в Роспатент.
«Бренд „Уедь Губаха“ будет использоваться для оказания услуг по перевозке людей, животных или товаров, а также иных сервисов, связанных с транспортировкой», — указано в базе регистрации товарных знаков. При этом контактов заявителя нет в открытом доступе.
Вместе с названием регистрируется также фирменный логотип будущего предприятия. В его дизайне использовали сразу несколько цветов: желтый, темно-желтый, черный, белый, голубой, темно-голубой, синий, оранжевый, красный и ярко-желтый.
В настоящее время предоставлением услуг такси в городе занимается агрегатор «Яндекс». Средняя цена поездки по Губахе составляет приблизительно 200 рублей.
