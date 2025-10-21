В Перми планируют выбирать лучших контролеров
Конкурсы профмастерства готовы распространить на разных сотрудников транспортной отрасли
В Перми рассматривают возможность проводить конкурсы профмастерства не только для водителей, но и для контролеров и других работников транспортной отрасли. Об этом сообщил начальник дептранса Перми Анатолий Путин на заседании профильного комитета пермской гордумы, отвечая на предложение депутата Алексея Овчинникова.
Овчинников предложил включить в конкурс профмастерства сотрудников контрольно-ревизионной службы. Он отметил, что это поможет повысить компетенции работников и увеличить желание работать в службе. «По итогам первого конкурса у нас есть планы по его развитию как в части контролеров, так и, допустим, ремонтного персонала и так далее, чтобы расширить количество категорий и круг участников», — поделился Путин.
В 2024 году власти Перми придумали проводить конкурсы профмастерства для водителей общественного транспорта, чтобы привлекать и удерживать сотрудников. В сентябре текущего года в Перми уже выбрали лучшего водителя автобуса. После этого в мэрии предложили продлить финансирование конкурса до 2028 года, но эксперты посчитали решение преждевременным. Пока рассматривается возможность продлить расходное обязательство до 31 декабря 2026 года.
