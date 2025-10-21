В Перми планируют выбирать лучших контролеров

Конкурсы профмастерства готовы распространить на разных сотрудников транспортной отрасли Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми рассматривают возможность проводить конкурсы профмастерства не только для водителей, но и для контролеров и других работников транспортной отрасли. Об этом сообщил начальник дептранса Перми Анатолий Путин на заседании профильного комитета пермской гордумы, отвечая на предложение депутата Алексея Овчинникова.

Овчинников предложил включить в конкурс профмастерства сотрудников контрольно-ревизионной службы. Он отметил, что это поможет повысить компетенции работников и увеличить желание работать в службе. «По итогам первого конкурса у нас есть планы по его развитию как в части контролеров, так и, допустим, ремонтного персонала и так далее, чтобы расширить количество категорий и круг участников», — поделился Путин.