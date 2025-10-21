Логотип РИА URA.RU
Две федеральные кинокомпании намерены снимать фильмы в Пермском крае

На рибейт из пермского бюджета претендуют киностудии LookFilm и «Проспект мира»
21 октября 2025 в 20:48
В следующем сезоне в Перми могут снять два национальных фильма

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пермском крае комиссия министерства культуры получила только две заявки от федеральных кинокомпаний, которые претендуют на рибейт — субсидию для покрытия затрат на съемки в Прикамье. Они запросили из регионального бюджета более 57,7 млн рублей.

«ООО „Студия Лукфильм“ — 15 235 527,2 руб. ООО „Проспект мира“ — 42 491 717,12 руб.», — указано в конкурсной документации. Комиссия оценит заявки до 11 ноября.

Несмотря на заявленные продюсерами желания в 57,7 млн рублей, правительство Пермского края пока утвердило объем расходных обязательств по программе рибейта на уровне 28,85 млн рублей.

Компания «Проспект Мира» основана пермским режиссером, продюсером и актером Антоном Богдановым. Она снимала в Перми свою трилогию про Ивана Семенова. Студия LookFilm в прошлом году снимала в Прикамье комедию «Попадос»

Как ранее рассказывало URA.RU, в 2023 году рибейт из бюджета Пермского края получили создатели пяти фильмов. В 2024 году победителями стали шесть компаний. При этом создатели фильма «Аэропорт» решили, что им досталось мало денег, и устроили судебные тяжбы. Но проиграли их

