Две федеральные кинокомпании намерены снимать фильмы в Пермском крае

В следующем сезоне в Перми могут снять два национальных фильма Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пермском крае комиссия министерства культуры получила только две заявки от федеральных кинокомпаний, которые претендуют на рибейт — субсидию для покрытия затрат на съемки в Прикамье. Они запросили из регионального бюджета более 57,7 млн рублей.

«ООО „Студия Лукфильм“ — 15 235 527,2 руб. ООО „Проспект мира“ — 42 491 717,12 руб.», — указано в конкурсной документации. Комиссия оценит заявки до 11 ноября.

Несмотря на заявленные продюсерами желания в 57,7 млн рублей, правительство Пермского края пока утвердило объем расходных обязательств по программе рибейта на уровне 28,85 млн рублей.

Компания «Проспект Мира» основана пермским режиссером, продюсером и актером Антоном Богдановым. Она снимала в Перми свою трилогию про Ивана Семенова. Студия LookFilm в прошлом году снимала в Прикамье комедию «Попадос».