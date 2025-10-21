В боях с ВСУ погиб 31-летний житель Александровска

Бойца проводят в последний путь 22 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Алексей Левицкий. По данным мэрии Александровского округа, солдату был 31 год.

«Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. На СВО погиб Алексей Левицкий, 03.09.1994 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего героя», — указано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом проведут 22 октября. Церемония состоится в Городском дворце культуры с 10:00 до 12:00. Левицкого похоронят на александровском кладбище.

