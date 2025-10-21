В Перми продается помещение легендарного ночного бара

В центре Перми на улице Монастырской продаются площади в цокольном этаже помещения, в котором располагается известный ночной ресторан «Главбар». Стоимость — 41 млн рублей.

В марте 2025 года сам бар с посадкой на 150 человек тоже был выставлен на продажу. Заведение работает в помещении более 10 лет. Стоимость готового бизнеса оценивалась в 6 млн рублей.