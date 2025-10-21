Логотип РИА URA.RU
В Перми продается помещение легендарного ночного бара

21 октября 2025 в 18:01
Помещение арендует известный пермский бар

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В центре Перми на улице Монастырской продаются площади в цокольном этаже помещения, в котором располагается известный ночной ресторан «Главбар». Стоимость — 41 млн рублей.

«Продам помещение 420 квадратных метров. Находится в цокольном этаже административного здания, первая линия. Высота потолков — три метра. Имеется арендатор — ночной бар. Стоимость — 41 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В марте 2025 года сам бар с посадкой на 150 человек тоже был выставлен на продажу. Заведение работает в помещении более 10 лет. Стоимость готового бизнеса оценивалась в 6 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Усть-Качкинском сельском поселении Пермского края продается известная база отдыха «Багамы». Стоимость готового бизнеса владельцы оценили в 160 млн рублей.

