В зоне СВО погиб 24-летний боец из Пермского края

Военнослужащего проводили в последний путь 21 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Илья Лучников из Прикамья 2001 года рождения. Об этом сообщила мэрия Александровского округа.

«На СВО 10.07.2025 года погиб Илья Лучников. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям героя», — указано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим провели 21 октября. Солдата похоронили на кладбище в поселке Луньевка.

Продолжение после рекламы