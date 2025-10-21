В Пермском крае тысячи молодых семей улучшили жилищные условия за счет соцвыплат

Соцвыплаты молодые семьи могут потратить на покупку, ремонт или строительство жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае более 7 тысяч семей за пять лет улучшили свои жилищные условия — они воспользовались федеральными и региональными мерами поддержки. Об этом на заседании глав муниципальных образований во вторник, 21 октября, рассказал министр труда и социального развития края Павел Фокин. По словам чиновника краевого правительства, речь идет о получении соцвыплат. Молодые семьи могут потратить их на покрытие ипотеки, куплю-продажу жилого помещения, реконструкцию и завершение ранее начатого строительства жилого дома. Сегодня приоритетом на получение федеральной выплаты имеют многодетные молодые семьи.

«Приоритетом по федеральному направлению обладают многодетные семьи, с 2026 года приоритет получат и семьи участников СВО. С 2020 года на реализацию программы было выделено более 3,5 млрд. рублей (1,7 млрд. рублей — средства федерального бюджета; 1,8 млрд. рублей — бюджет региона). Получили соцвыплату и улучшили свои жилищные условия 7 тысяч семей», — отметил Фокин.

Глава минтруда и соцразвития Прикамья напомнил, что в программе «Молодая семья» принимают участие семьи, в которых возраст супругов или одного родителя не превышает 35 лет. Также они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и иметь собственные средства на покупку жилья. Размер федеральной соцвыплаты составляет 30–35 % расчетной стоимости жилья, региональной — 15 %. Также, что молодые семьи могут воспользоваться дополнительными соцвыплатами от региона при рождении детей — их совокупный размер может составлять до 37,5 % от расчетной стоимости жилья.

