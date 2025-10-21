В Пермском крае тысячи молодых семей улучшили жилищные условия за счет соцвыплат
Соцвыплаты молодые семьи могут потратить на покупку, ремонт или строительство жилья
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Пермском крае более 7 тысяч семей за пять лет улучшили свои жилищные условия — они воспользовались федеральными и региональными мерами поддержки. Об этом на заседании глав муниципальных образований во вторник, 21 октября, рассказал министр труда и социального развития края Павел Фокин. По словам чиновника краевого правительства, речь идет о получении соцвыплат. Молодые семьи могут потратить их на покрытие ипотеки, куплю-продажу жилого помещения, реконструкцию и завершение ранее начатого строительства жилого дома. Сегодня приоритетом на получение федеральной выплаты имеют многодетные молодые семьи.
«Приоритетом по федеральному направлению обладают многодетные семьи, с 2026 года приоритет получат и семьи участников СВО. С 2020 года на реализацию программы было выделено более 3,5 млрд. рублей (1,7 млрд. рублей — средства федерального бюджета; 1,8 млрд. рублей — бюджет региона). Получили соцвыплату и улучшили свои жилищные условия 7 тысяч семей», — отметил Фокин.
Глава минтруда и соцразвития Прикамья напомнил, что в программе «Молодая семья» принимают участие семьи, в которых возраст супругов или одного родителя не превышает 35 лет. Также они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и иметь собственные средства на покупку жилья. Размер федеральной соцвыплаты составляет 30–35 % расчетной стоимости жилья, региональной — 15 %. Также, что молодые семьи могут воспользоваться дополнительными соцвыплатами от региона при рождении детей — их совокупный размер может составлять до 37,5 % от расчетной стоимости жилья.
Губернатор Пермского края обратил внимание мэров на необходимость соблюдать сроки выдачи молодым семьям, соответствующих субсидий. «Обращаю внимание глав муниципальных образований, что все выданные семьям свидетельства на получение субсидий из федерального бюджета должны быть реализованы до 1 декабря 2025 года. Что касается свидетельств в рамках региональной программы — они должны быть выданы людям до 15 декабря. Прошу сроки соблюдать», — подчеркнул Махонин.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!