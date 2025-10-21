Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» сменил президента

В Перми фонд «Добровольцы Донбасса» возглавил бизнесмен Вячеслав Зубков
21 октября 2025 в 19:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Добровольцы Донбасса» помогают бойцам СВО

«Добровольцы Донбасса» помогают бойцам СВО

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» возглавил бизнесмен Вячеслав Зубков. Он сменил на этом посту Вячеслава Лучникова, который в сентябре пытался избраться губернатором Пермского края.

«Президентом общественного благотворительного фонда „Добровольцы Донбасса“ стал Вячеслав Зубков. С момента основания организации в 2022 году ее руководителем был Вячеслав Лучников, который был выдвинут кандидатом в губернаторы Прикамья от партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“, однако не прошел муниципальный фильтр», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Фонд «Добровольцы Донбасса» с 2022 года собирает пожертвования, закупает продукты питания и технику для отправки в зону проведения спецоперации. Вячеслав Зубков является акционером овощного рынка в Заостровке, совладельцем двух кафе, а также вице-президентом федерации самбо РФ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал