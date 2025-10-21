Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» сменил президента

«Добровольцы Донбасса» помогают бойцам СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» возглавил бизнесмен Вячеслав Зубков. Он сменил на этом посту Вячеслава Лучникова, который в сентябре пытался избраться губернатором Пермского края.

«Президентом общественного благотворительного фонда „Добровольцы Донбасса“ стал Вячеслав Зубков. С момента основания организации в 2022 году ее руководителем был Вячеслав Лучников, который был выдвинут кандидатом в губернаторы Прикамья от партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“, однако не прошел муниципальный фильтр», — пишет «Коммерсант Прикамье».