Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» сменил президента
«Добровольцы Донбасса» помогают бойцам СВО
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Перми благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» возглавил бизнесмен Вячеслав Зубков. Он сменил на этом посту Вячеслава Лучникова, который в сентябре пытался избраться губернатором Пермского края.
«Президентом общественного благотворительного фонда „Добровольцы Донбасса“ стал Вячеслав Зубков. С момента основания организации в 2022 году ее руководителем был Вячеслав Лучников, который был выдвинут кандидатом в губернаторы Прикамья от партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“, однако не прошел муниципальный фильтр», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Фонд «Добровольцы Донбасса» с 2022 года собирает пожертвования, закупает продукты питания и технику для отправки в зону проведения спецоперации. Вячеслав Зубков является акционером овощного рынка в Заостровке, совладельцем двух кафе, а также вице-президентом федерации самбо РФ.
