В Кургане создадут центр развития креативных индустрий

05 ноября 2025 в 20:34
Курганские власти намерены создать центр развития креативных индустрий

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане планируют создать центр развития креативных индустрий. Его планируют расположить на базе инвестиционного агентства региона. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

«Прорабатывается вопрос о создании Центра развития креативных индустрий Курганской области на базе Фонда „Инвестиционное агентство Курганской области“. Также определен уполномоченный исполнительный орган государственной власти Курганской области (департамент экономического развития) в сфере креативных индустрий», — говорится в сообщении.

Курганская область в отличие от крупных культурных и экономических центров страны пока не имеет мощной инфраструктуры для поддержки креативного сектора, но отдельные инициативы и проекты в субъекте уже существуют. Между правительством региона и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов подписано соглашение в рамках внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий. Оно направлено на дальнейшее стабильное социально-экономическое развитие региона, развитие креативных индустрий на его территории.

Ранее URA.RU писало об открытии первой школы креативных индустрий в Кургане. В ней дети с 5 по 11 класс смогут бесплатно изучать анимацию, графический дизайн, режиссуру, фото- и видео искусству. В торжественной церемонии открытия принимал участие мэр города Антон Науменко. В первый год обучения было зачислено 100 учеников. 

