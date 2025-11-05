В Кургане создадут центр развития креативных индустрий
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане планируют создать центр развития креативных индустрий. Его планируют расположить на базе инвестиционного агентства региона. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.
«Прорабатывается вопрос о создании Центра развития креативных индустрий Курганской области на базе Фонда „Инвестиционное агентство Курганской области“. Также определен уполномоченный исполнительный орган государственной власти Курганской области (департамент экономического развития) в сфере креативных индустрий», — говорится в сообщении.
Курганская область в отличие от крупных культурных и экономических центров страны пока не имеет мощной инфраструктуры для поддержки креативного сектора, но отдельные инициативы и проекты в субъекте уже существуют. Между правительством региона и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов подписано соглашение в рамках внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий. Оно направлено на дальнейшее стабильное социально-экономическое развитие региона, развитие креативных индустрий на его территории.
Ранее URA.RU писало об открытии первой школы креативных индустрий в Кургане. В ней дети с 5 по 11 класс смогут бесплатно изучать анимацию, графический дизайн, режиссуру, фото- и видео искусству. В торжественной церемонии открытия принимал участие мэр города Антон Науменко. В первый год обучения было зачислено 100 учеников.
