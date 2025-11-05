Трасса Екатеринбург — Курган стала ледяной из-за холодов. Фото
Трасса между Екатеринбургом и Курганом заледенела (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Трасса между Екатеринбургом и Курганом полностью покрылась льдом из-за похолодания. Об этом сообщается в соцсетях.
Трасса покрылась льдом
Фото: tg-канал KGN45 ӏ КУРГАН
«Трасса Екатеринбург — Курган просто один лед», — написано в tg-канале «KGN45 I КУРГАН». К посту прикреплено фото, на котором водитель едет по ледяной дороге.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ночью 5 ноября температура воздуха опустилась почти до -17 градусов. Самые низкие показатели зафиксировали на метеостанции в Куртамыше.
