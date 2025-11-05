Трасса между Екатеринбургом и Курганом заледенела (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трасса между Екатеринбургом и Курганом полностью покрылась льдом из-за похолодания. Об этом сообщается в соцсетях.

Трасса покрылась льдом Фото: tg-канал KGN45 ӏ КУРГАН

«Трасса Екатеринбург — Курган просто один лед», — написано в tg-канале «KGN45 I КУРГАН». К посту прикреплено фото, на котором водитель едет по ледяной дороге.