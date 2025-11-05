Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Трасса Екатеринбург — Курган стала ледяной из-за холодов. Фото

05 ноября 2025 в 17:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трасса между Екатеринбургом и Курганом заледенела (архивное фото)

Трасса между Екатеринбургом и Курганом заледенела (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трасса между Екатеринбургом и Курганом полностью покрылась льдом из-за похолодания. Об этом сообщается в соцсетях.

Трасса покрылась льдом

Фото: tg-канал KGN45 ӏ КУРГАН

«Трасса Екатеринбург — Курган просто один лед», — написано в tg-канале «KGN45 I КУРГАН». К посту прикреплено фото, на котором водитель едет по ледяной дороге.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ночью 5 ноября температура воздуха опустилась почти до -17 градусов. Самые низкие показатели зафиксировали на метеостанции в Куртамыше.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал