Губернатор Шумков заявил, что в Заозерном построят две новые дороги

05 ноября 2025 в 17:21
Шумков рассказал о планах строительства дорог в Заозерном

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургана завершили строительство и ввели в эксплуатацию три крупные дороги в Заозерном: улицы Фарафонова, Алексеева и Витебского. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что в Заозерном планируется построить еще две дороги.

«После того есть планы на строительство еще двух новых дорог. Будем готовиться», — написал Шумков в своем tg-канале.

Глава региона также отметил, что на двух участках проспекта Первомайского работы также практически завершены. Новые дороги решили проблему транспортной доступности для жителей Заозерного.

Ранее, в сентябре текущего года, на улице Фарафонова были установлены первые светофоры, а затем запущены остальные, одновременно с этим подрядчик оборудовал шесть остановочных пунктов общественного транспорта. Сейчас участок улицы открыли. Параллельно с благоустройством Заозерного власти продолжают работы по расширению и благоустройству других магистралей города, включая улицу Карельцева у ЦПКиО.

Комментарии (3)
  • Ваниш
    05 ноября 2025 17:33
    Планы хороши. Главное, чтобы подрядчик порядочный был и не затягивал строительство дорог. А то одну открыли, а сколько с ней проблем было из-за халтур подрядчиков. Хорошо, что хоть не в снег делали, успели все до морозов сделать.
  • Гость
    05 ноября 2025 17:32
    Дороги никогда не будут лишними. Особенно сейчас, когда заозерный заселяется новыми жителями. Я с каждым днем все сильнее это ощущаю, потому что все больше машин. И то, что открыли новую дорогу это очень хорошо. Поможет разбавить движение.
  • Даша
    05 ноября 2025 17:28
    Заозерный развивается очень активно. Если раньше центром был магнит, то теперь я даже не знаю, где центр, потому что появились новые микрорайоны и постройки уже ушли за Ледовый дворец. Поэтому новые дороги нам просто необходимы.
