Губернатор Шумков заявил, что в Заозерном построят две новые дороги

В Кургана завершили строительство и ввели в эксплуатацию три крупные дороги в Заозерном: улицы Фарафонова, Алексеева и Витебского. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что в Заозерном планируется построить еще две дороги.

«После того есть планы на строительство еще двух новых дорог. Будем готовиться», — написал Шумков в своем tg-канале.

Глава региона также отметил, что на двух участках проспекта Первомайского работы также практически завершены. Новые дороги решили проблему транспортной доступности для жителей Заозерного.

