Губернатор Шумков заявил, что в Заозерном построят две новые дороги
Шумков рассказал о планах строительства дорог в Заозерном
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургана завершили строительство и ввели в эксплуатацию три крупные дороги в Заозерном: улицы Фарафонова, Алексеева и Витебского. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что в Заозерном планируется построить еще две дороги.
«После того есть планы на строительство еще двух новых дорог. Будем готовиться», — написал Шумков в своем tg-канале.
Глава региона также отметил, что на двух участках проспекта Первомайского работы также практически завершены. Новые дороги решили проблему транспортной доступности для жителей Заозерного.
Ранее, в сентябре текущего года, на улице Фарафонова были установлены первые светофоры, а затем запущены остальные, одновременно с этим подрядчик оборудовал шесть остановочных пунктов общественного транспорта. Сейчас участок улицы открыли. Параллельно с благоустройством Заозерного власти продолжают работы по расширению и благоустройству других магистралей города, включая улицу Карельцева у ЦПКиО.
- Ваниш05 ноября 2025 17:33Планы хороши. Главное, чтобы подрядчик порядочный был и не затягивал строительство дорог. А то одну открыли, а сколько с ней проблем было из-за халтур подрядчиков. Хорошо, что хоть не в снег делали, успели все до морозов сделать.
- Гость05 ноября 2025 17:32Дороги никогда не будут лишними. Особенно сейчас, когда заозерный заселяется новыми жителями. Я с каждым днем все сильнее это ощущаю, потому что все больше машин. И то, что открыли новую дорогу это очень хорошо. Поможет разбавить движение.
- Даша05 ноября 2025 17:28Заозерный развивается очень активно. Если раньше центром был магнит, то теперь я даже не знаю, где центр, потому что появились новые микрорайоны и постройки уже ушли за Ледовый дворец. Поэтому новые дороги нам просто необходимы.