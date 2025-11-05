Студентка из Кургана заняла третье место в категории «Дизайн плаката» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студентка Курганского технологического колледжа Екатерина Бердникова заняла третье место на Национальном чемпионате «Абилимпикс-2025» в компетенции «Дизайн плаката». Соревнования прошли в Москве. Об этом сообщает департамент образования Курганской области в своем tg-канале.

Бердникова завоевала бронзу в Моксве Фото: tg-канал департамент образования Курганской области

«Студентка Курганского технологического колледжа Екатерина Бердникова стала бронзовым призером Национального чемпионата „Абилимпикс-2025“, который прошел в Москве в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“. Девушка заняла третье место в компетенции „Дизайн плаката“. Ее наставником стала преподаватель Юлия Третьякова», — пишет ведомство.

Отмечается, что за победу на чемпионате боролись более тысячи участников из различных регионов России, которые состязались в 50 профессиональных направлениях. Организаторы определили 450 победителей по итогам всех компетенций.

