Жители Кургана разместили на сайте объявлений предложения о продаже экзотического фиолетового картофеля. Цена за килограмм необычного овоща достигает 600 рублей. Об этом сообщают местные продавцы на онлайн-площадке объявлений.

«Картофель сорт „Майами“ отличается своим экзотическим внешним видом. Картофель с фиолетовой мякотью. После термообработки окрас сохраняется. Обладает превосходным вкусом, рассыпчатый, не водянистый. Очень полезный, так как содержит большое количество антиоксидантов», — описывает свой товар один из продавцов в объявлении, предлагающий картошку по 300 рублей за килограмм.

Второй продавец подчеркивает диетические свойства фиолетового картофеля. По его словам, этот овощ содержит меньше сахара и крахмала по сравнению с обычным картофелем, поэтому легче усваивается организмом. В объявлении также указано, что в 100 граммах фиолетового картофеля содержится всего 75 килокалорий, что делает его диетическим продуктом. Продавец отмечает высокое содержание витамина А, антиоксиданта антоциана и других полезных веществ в составе овоща. Помимо сорта «Майами», в Кургане предлагают экзотический картофель на рассаду.

Это предложение появилось на фоне значительного роста цен на картофель в Курганской области, который начался в конце сентября после завершения уборочной кампании. По данным статистики, если в середине октября недельный прирост стоимости овоща составлял 6,75%, то к концу месяца он ускорился до 8,64%, формируя устойчивый тренд удорожания. На региональном рынке обычный картофель популярных сортов варьируется от 23 до 84 рублей за килограмм в зависимости от места покупки.