Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Экзотичнее батата: в Кургане продают фиолетовый картофель. Фото

Фиолетовый картофель в Кургане продают по высокой цене
05 ноября 2025 в 18:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане продают фиолетовый картофель

В Кургане продают фиолетовый картофель

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Кургана разместили на сайте объявлений предложения о продаже экзотического фиолетового картофеля. Цена за килограмм необычного овоща достигает 600 рублей. Об этом сообщают местные продавцы на онлайн-площадке объявлений.

«Картофель сорт „Майами“ отличается своим экзотическим внешним видом. Картофель с фиолетовой мякотью. После термообработки окрас сохраняется. Обладает превосходным вкусом, рассыпчатый, не водянистый. Очень полезный, так как содержит большое количество антиоксидантов», — описывает свой товар один из продавцов в объявлении, предлагающий картошку по 300 рублей за килограмм.

Второй продавец подчеркивает диетические свойства фиолетового картофеля. По его словам, этот овощ содержит меньше сахара и крахмала по сравнению с обычным картофелем, поэтому легче усваивается организмом. В объявлении также указано, что в 100 граммах фиолетового картофеля содержится всего 75 килокалорий, что делает его диетическим продуктом. Продавец отмечает высокое содержание витамина А, антиоксиданта антоциана и других полезных веществ в составе овоща. Помимо сорта «Майами», в Кургане предлагают экзотический картофель на рассаду.

Продолжение после рекламы

Это предложение появилось на фоне значительного роста цен на картофель в Курганской области, который начался в конце сентября после завершения уборочной кампании. По данным статистики, если в середине октября недельный прирост стоимости овоща составлял 6,75%, то к концу месяца он ускорился до 8,64%, формируя устойчивый тренд удорожания. На региональном рынке обычный картофель популярных сортов варьируется от 23 до 84 рублей за килограмм в зависимости от места покупки.

Картофель имеет фиолетовый окрас

Фото: Avito

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал