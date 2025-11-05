Мэрия Кургана отдаст почти два гектара земли под строительство жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана планирует отдать под комплексную жилую застройку два земельных участка с домами под снос. Общая площадь территорий составляет почти два гектара. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки площадью 15 369 квадратных метров в границах улиц Бурова-Петрова, Омская и территории жилой застройки площадью 3 056 квадратных метров в границах улиц Станционная, Ипподромная, Коли Мяготина. Предельный срок реализации проекта от двух до пяти лет», — говорится в постановлении.

Согласно проекту, на этих территориях разрешено среднеэтажное (до 8 этажей) и высотное (до 25 этажей) строительство жилых домов. В рамках проекта КРТ под снос определены четыре дома по улице площадь Полевая, 157, Коли Мяготина, 213, 211 и по Станционной, 110.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в районе Дзержинского кольца появится новый жилой район с магазинами, банками, парковками, спортивными и культурными объектами. Под эти цели выделено свыше 16 тысяч квадратов. В рамках проекта КРТ на улице Дзержинского запланирован снос нескольких строений, в том числе жилых домов. Реализовать комплексную застройку планируют в течение семи лет.