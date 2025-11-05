В Курганской области тысячи людей приняли участие в акции «Ночь искусств — 2025» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 2800 жителей и гостей Курганской области стали участниками Всероссийской акции «Ночь искусств-2025», которая прошла в музеях региона под девизом «В единстве культур — сила народа». Мероприятие приурочили к празднованию Дня народного единства и собрало студентов, многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции и других посетителей. Об этом сообщило управление культуры региона в своем telegram-канале.

Музеи подготовили насыщенные программы с лекциями, мастер-классами, экскурсиями и концертами творческих коллективов. В Курганском областном краеведческом музее гости окунулись в мир кинематографа: примеряли роли актеров, посещали VR-пространство и художественные мастерские, а вечер завершился концертом актерской песни с мелодиями из фильмов. «Музеи нашего региона подготовили для своих посетителей насыщенные программы с лекциями, мастер-классами, экскурсиями, выступлениями творческих коллективов», — отметило управление культуры Курганской области.

Дома-музеи

В Доме-музее декабристов главной изюминкой стала прогулка по залам при свечах и выставка фотографа В.Ф. Михайлова, где гостей познакомили с историей Елизаветы Нарышкиной. В Доме-музее Кюхельбекера звучали русские народные песни в исполнении ансамбля «Цветень», а ветеран СВО Александр Пылков, атаман Тоболо-Исетского казачьего отдела, рассказал о самобытности казачества и традициях татарского народа.

Продолжение после рекламы

Музей истории

Музей истории города Кургана предложил авторские лекции и мастер-классы с погружением в национальные традиции. К 80-летию Победы состоялась встреча с ветеранами боевых действий разных поколений и иммерсивная экскурсия по выставке «Курган. Во имя Победы». Финалом ночи стала экскурсия «К Березиным на чай», где каждый участник создал собственный купаж чая.

Худмузей имени Травникова

В Курганском областном художественном музее имени Г.А. Травникова посетители побывали на выставке национальных костюмов, выбрали наряды в интерактивной примерочной, участвовали в творческих мастер-классах и концертах танцевальных коллективов. По традиции завершилась ночь экскурсией с фонариками.

Районные музеи

Акция охватила всю область. В Белозерском краеведческом музее познакомили с культурой и национальными традициями народов региона. Далматовский краеведческий музей имени А.Н. Зырянова провел мини-спектакли, показ мультфильмов «Гора самоцветов» и познавательную игру «Народы Курганской области». Шадринский краеведческий музей имени В.П. Бирюкова подготовил концертную программу «Хоровод дружбы». Катайский краеведческий музей провел экскурсию-кругосветку по залам и познакомил гостей с выставкой рисунков «Для России наш город — частица, а для нас он родительский дом». Мишкинский историко-краеведческий музей имени А.П. Сычева организовал мастер-класс «Россия — Родина моя» и ночные экскурсии с фонариками «Ночное путешествие по музейным тайнам». Шатровский краеведческий музей подготовил тематическое мероприятие с интерактивной игрой «Когда к истории хотим мы прикоснуться».