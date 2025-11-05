Доверие стоимостью в миллион: как курганец продал машину и влез в кредит, чтобы поймать мошенников

Курганец потерял 1,7 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 64-летний житель стал жертвой мошенников, продав свой автомобиль. Мужчина также оформил крупный кредит под предлогом борьбы с мошенниками. Об этом сообщает УМВД по Курганской области на своем сайте.

«Мужчина не подозревал, что общается с мошенниками, пока ему не пришло уведомление о снятии его автомобиля с регистрационного учета, хотя машину обещали вернуть. Тогда потерпевший понял, что стал жертвой обмана. В общей сложности он лишился порядка 1,7 миллиона рублей», — пишут полицейские.

В конце октября мужчине поступило SMS-сообщение от незнакомого абонента, который представился председателем ТСЖ и сообщил об обновлении информации по жильцам. После перехода по ссылке в мессенджере курганец подтвердил свой номер телефона в диалоговом окне бота. Вскоре ему пришло уведомление о несанкционированном входе на портал «Госуслуги». Перезвонив по указанному номеру, мужчина был последовательно переключен на службу «Росфинмониторинга», а затем на лжеследователя. Собеседники убедили его, что на его имя оформлен кредит на сумму более 300 тысяч рублей, и для решения проблемы необходимо приобрести новый телефон и SIM-карту.

Следуя указаниям злоумышленников, курганец снял со своих банковских карт 160 тысяч рублей и перевел их на счет мошенников. Затем аферисты узнали, что у мужчины есть легковой автомобиль, и убедили его продать машину якобы для отслеживания преступников. Гражданин продал транспортное средство за 650 тысяч рублей и также перечислил эти деньги незнакомцам. Позднее мошенники потребовали еще 320 тысяч рублей — 50 тысяч мужчина отдал из собственных средств, а остальное занял у дочери под предлогом покупки новой машины. Не остановившись на этом, злоумышленники убедили курганца оформить кредит на 600 тысяч рублей, которые он также перевел им.