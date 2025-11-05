Модель из Кургана завоевала престижный титул на чемпионате страны по бодибилдингу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спортсменка Анастасия Мурашова из Кургана завоевала титул вице-чемпионки России по бодибилдингу. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Я стала вице-чемпионкой России. Это была невероятно трудная борьба, конкуренция очень высокая. Завершаю свой соревновательный сезон в этом году», — написала Мурашова.

Анастасия Мурашова стала вице-чемпионкой страны по бодибилдингу Фото: ВКонтакте/Анастасия Мурашова