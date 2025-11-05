Курганская спортсменка Мурашова стала вице-чемпионкой России по бодибилдингу. Фото
Модель из Кургана завоевала престижный титул на чемпионате страны по бодибилдингу
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Спортсменка Анастасия Мурашова из Кургана завоевала титул вице-чемпионки России по бодибилдингу. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
«Я стала вице-чемпионкой России. Это была невероятно трудная борьба, конкуренция очень высокая. Завершаю свой соревновательный сезон в этом году», — написала Мурашова.
Анастасия Мурашова стала вице-чемпионкой страны по бодибилдингу
Фото: ВКонтакте/Анастасия Мурашова
Ранее URA.RU писало, что Мурашова из Курганской области завоевала титул абсолютной чемпионки Урала и Сибири по бодибилдингу. Она стала лучшей в категории «Фит-модель». Соревнования проходили в Екатеринбурге. До этого спортсменка также становилась победительницей чемпионата Кургана по бодибилдингу. Эта победа стала для нее пятой подряд.
