Курганская спортсменка Мурашова стала вице-чемпионкой России по бодибилдингу. Фото

05 ноября 2025 в 22:05
Модель из Кургана завоевала престижный титул на чемпионате страны по бодибилдингу

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спортсменка Анастасия Мурашова из Кургана завоевала титул вице-чемпионки России по бодибилдингу. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. 

«Я стала вице-чемпионкой России. Это была невероятно трудная борьба, конкуренция очень высокая. Завершаю свой соревновательный сезон в этом году», — написала Мурашова. 

Анастасия Мурашова стала вице-чемпионкой страны по бодибилдингу

Фото: ВКонтакте/Анастасия Мурашова

Ранее URA.RU писало, что Мурашова из Курганской области завоевала титул абсолютной чемпионки Урала и Сибири по бодибилдингу. Она стала лучшей в категории «Фит-модель». Соревнования проходили в Екатеринбурге. До этого спортсменка также становилась победительницей чемпионата Кургана по бодибилдингу. Эта победа стала для нее пятой подряд. 

