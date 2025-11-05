В Кургане пройдут соревнования по гиревому спорту среди участников СВО
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кургане впервые пройдут соревнования по гиревому спорту на кубок Ассоциации ветеранов СВО. Участники смогут выступить наравне с профессиональными спортсменами и любителями гиревого спорта. Об этом сообщает спортуправление по Курганской области в своем tg-канале.
«15 ноября 2025 года в Кургане впервые пройдут соревнования на кубок Ассоциации ветеранов СВО! В этот день ветераны специальной военной операции смогут выступить наравне с профессионалами и любителями гиревого спорта», — пишет ведомство.
Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Победа», расположенном в 4-м микрорайоне, дом 25а. Взвешивание участников запланировано с 10:30 до 11:45, старт соревнований назначен на 12:00. Организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятие.
