В Кургане пройдут соревнования по гиревому спорту среди участников СВО

Соревнования по гиревому спорту пройдут в Кургане 15 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане впервые пройдут соревнования по гиревому спорту на кубок Ассоциации ветеранов СВО. Участники смогут выступить наравне с профессиональными спортсменами и любителями гиревого спорта. Об этом сообщает спортуправление по Курганской области в своем tg-канале.

