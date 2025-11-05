Подорожавший картофель, стройка новых дорог и снежные зерна: главное в Кургане за 5 ноября

В Заозерном районе Кургана построят две новые дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал строительство двух новых дорог в Заозерном районе. В жилом массиве уже ввели в эксплуатацию три крупные дороги по улицам Фарафонова, Алексеева и Витебского. на завершающей стадии находится объект на проспекте Первомайский работы также практически завершены. Новые дороги позволили решить проблему транспортной доступности для жителей Заозерного.

Уголовное дело против подростков из Кургана, которых ФСБ задержала за поджог

Против несовершеннолетних жителей Кургана возбудили уголовное дело по статье о теракте после попытки поджога релейного шкафа на железной дороге. Подростки получили указание через мессенджер и согласились на преступление за денежное вознаграждение, что создало опасность для населения и транспортной инфраструктуры. Инцидент произошел в Заозерном районе. Дети изолированы от общества, сообщили в УФСБ региона.

Власти курганских округов закрыли долги перед поставщиками

Округам Курганской области удалось погасить бывшие долги перед поставщиками угля и газа за счет собственных ресурсов и помощи областного бюджета. Это было необходимо для обеспечения запуска отопительного сезона без перебоев. Источники URA.RU сообщают, что долги могут появиться снова ближе к концу года. Проблема задолженности стала известна во время скандала в Макушинском округе, где экс-глава муниципалитета Василий Пигачев накопил около 100 миллионов рублей долга.

Стремительный рост цен на картофель

После завершения уборки в Курганской области цены на картофель значительно выросли — от 23 до 84 рублей за килограмм в зависимости от сорта и места продажи. Фермерские хозяйства предлагают картофель по минимальной цене 23 рубля за килограмм при покупке сетками. В сетевых магазинах цены варьируются от 25 до более 80 рублей. После снижения цен в конце сентября с середины октября отмечается устойчивый рост стоимости продукта на рынке области. Статистика свидетельствует об ускорении роста цен на картофель к концу месяца.

Курганский департамент АПК усилил экономический блок чиновницей из округа

В департаменте агропромышленного комплекса Курганской области появился новый сотрудник — Виктория Микова, которая ранее руководила отделом экономики и закупок администрации Половинского округа. Она назначена главным специалистом экономического отдела департамента. Микова работала в администрации округа с 2018 года, начинала как ведущий специалист.

